Оголосили в розшук керівника клубу, який готував підлітків для збройних формувань "ДНР"

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо керівника "військово-патріотичного клубу" "Амазонки" на тимчасово окупованій території Донеччини, який готував підлітків для поповнення терористичних угруповань так званої "ДНР".

Джерело: Пресцентр СБУ

Дослівно: "Слідчі органів безпеки задокументували, що за завданням кураторів із РФ організатор створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією.

З початку російської агресії клуб "запрацював" на базі колишнього звичайного шкільного гуртка".

Деталі: Підлітки, серед яких, переважно, дівчата:

проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;

мали "військові звання";

зобов’язані були носити військову форму.

"Молодих бійців" готували для майбутнього проходження служби в окремих терористичних підрозділах "ДНР", підконтрольних країні-агресору.

Встановлено, що "курсантів" ідеологічно накачували ідеями від’єднання всієї території Донеччини від України та проголошення псевдоутворення "незалежною державою".

За матеріалами СБ України організатора обвинувачено у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно очільника терористичної організації, зловмисника оголошено у розшук.