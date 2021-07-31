Оголосили в розшук керівника клубу, який готував підлітків для збройних формувань "ДНР"
Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо керівника "військово-патріотичного клубу" "Амазонки" на тимчасово окупованій території Донеччини, який готував підлітків для поповнення терористичних угруповань так званої "ДНР".
Джерело: Пресцентр СБУ
Дослівно: "Слідчі органів безпеки задокументували, що за завданням кураторів із РФ організатор створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією.
З початку російської агресії клуб "запрацював" на базі колишнього звичайного шкільного гуртка".
Деталі: Підлітки, серед яких, переважно, дівчата:
- проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;
- мали "військові звання";
- зобов’язані були носити військову форму.
"Молодих бійців" готували для майбутнього проходження служби в окремих терористичних підрозділах "ДНР", підконтрольних країні-агресору.
Встановлено, що "курсантів" ідеологічно накачували ідеями від’єднання всієї території Донеччини від України та проголошення псевдоутворення "незалежною державою".
За матеріалами СБ України організатора обвинувачено у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:
- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).
Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно очільника терористичної організації, зловмисника оголошено у розшук.