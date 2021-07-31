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Оголосили в розшук керівника клубу, який готував підлітків для збройних формувань "ДНР"

Субота, 31 липня 2021, 05:45

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо керівника "військово-патріотичного клубу" "Амазонки" на тимчасово окупованій території Донеччини, який готував підлітків для поповнення терористичних угруповань так званої "ДНР".

Джерело: Пресцентр СБУ

Дослівно: "Слідчі органів безпеки задокументували, що за завданням кураторів із РФ організатор створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією.

З початку російської агресії клуб "запрацював" на базі колишнього звичайного шкільного гуртка".

Деталі: Підлітки, серед яких, переважно, дівчата:

  • проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;
  • мали "військові звання";
  • зобов’язані були носити військову форму.

"Молодих бійців" готували для майбутнього проходження служби в окремих терористичних підрозділах "ДНР", підконтрольних країні-агресору.

Встановлено, що "курсантів" ідеологічно накачували ідеями від’єднання всієї території Донеччини від України та проголошення псевдоутворення "незалежною державою".

За матеріалами СБ України організатора обвинувачено у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:

  • ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
  • ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно очільника терористичної організації, зловмисника оголошено у розшук.

Українська правда
Теми: Донбас


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