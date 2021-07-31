Объявили в розыск руководителя клуба, который готовил подростков для вооружённых формирований "ДНР"
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" "Амазонки" на временно оккупированной территории Донецкой области, который готовил подростков для пополнения террористических группировок так называемой "ДНР".
Источник: Пресс-центр СБУ
Дословно: "Следователи органов безопасности задокументировали, что по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией.
С начала российской агрессии клуб "заработал" на базе прежнего обычного школьного кружка".
Детали: Подростки, среди которых, в основном, девушки:
- проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку;
- имели "воинские звания";
- обязаны были носить военную форму.
"Молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", подконтрольных стране-агрессору.
Установлено, что "курсантов" идеологически накачивали идеями отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения псевдообразования "независимым государством".
По материалам СБ Украины организатора обвинили в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:
- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
- ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).
Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении главы террористической организации, злоумышленник объявлен в розыск.