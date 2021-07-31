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У США за добу – майже 100 тисяч нових випадків коронавірусу

Субота, 31 липня 2021, 06:47

За добу 29 липня у світі діагностували понад 642 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 99 тисяч, в Індії – понад 41 тисячу нових інфікувань, у Бразилії – понад 40 тисяч випадків.

 

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія та Іспанія.

Україна серед країн світу займає 57 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 178 907 063 особи. Наразі нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 224 124 смерті від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус


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