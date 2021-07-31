В США за сутки – почти 100 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки 29 июля в мире диагностировали более 642 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 99 000, в Индии - более 41 000 новых заражений, в Бразилии - более 40 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Испания.

Украина среди стран мира занимает 57 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Испания, Франция, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция.

За все время пандемии вылечились от недуга 178 907 063 лица. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 224 124 смерти от COVID-19.