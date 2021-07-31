В Україні майже тисяча хворих на COVID-19 за добу
Субота, 31 липня 2021, 08:23
За добу 30 липня в Україні зафіксували 916 нових підтверджених випадків COVID-19, 15 осіб загинули.
Джерело: пресслужба МОЗ
Деталі: Зокрема, серед 916 хворих 61 дитина та 43 – медпрацівника.
Крім того, за минулу добу: госпіталізовано – 486 осіб; летальних випадків – 15; одужало – 510 осіб.
Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстрували у Києві (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 252 785 осіб; одужало – 2 186 863 особи; летальних випадків – 52 945; проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.
За попередню добу протестували: методом ПЛР – 20 659 осіб, методом ІФА – 7 895 осіб, експрес-тестами – 13 992 особи.
Українська правда