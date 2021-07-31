В Украине почти тысяча больных COVID-19 за сутки

За сутки 30 июля в Украине зафиксировали 916 новых подтвержденных случаев COVID-19, 15 человек погибли.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: В частности, среди 916 больных 61 ребенок и 43 - медработника.

Кроме того, за минувшие сутки: госпитализировано - 486 человек; летальных исходов - 15; выздоровели - 510 человек.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 252 785 человек; выздоровели - 2 186 863 человека; летальных исходов - 52 945; проведено ПЦР-тестов - 11 381 585.

За минувшие сутки протестировали: методом ПЦР - 20 659 человек, методом ИФА - 7 895 человек, экспресс-тестами - 13 992 человека.