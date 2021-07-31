Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине почти тысяча больных COVID-19 за сутки

Суббота, 31 июля 2021, 08:23

За сутки 30 июля в Украине зафиксировали 916 новых подтвержденных случаев COVID-19, 15 человек погибли.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: В частности, среди 916 больных 61 ребенок и 43 - медработника.

Кроме того, за минувшие сутки: госпитализировано - 486 человек; летальных исходов - 15; выздоровели - 510 человек.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 252 785 человек; выздоровели - 2 186 863 человека; летальных исходов - 52 945; проведено ПЦР-тестов - 11 381 585.

За минувшие сутки протестировали: методом ПЦР - 20 659 человек, методом ИФА - 7 895 человек, экспресс-тестами - 13 992 человека.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019УкраинаМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: