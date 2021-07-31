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В Україні повністю вакцинували від COVID-19 понад 2 мільйони осіб

Субота, 31 липня 2021, 08:45
В Україні повністю вакцинували від COVID-19 понад 2 мільйони осіб

За попередню добу в Україні вакцинували 150 080 людей, загалом дві дози вакцини отримали уже понад 2 мільйони українців. 

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)".

Деталі: Загалом в Україні провели 5 526 204 щеплення.

Зокрема, за попередню добу 30 липня вакцинували 150 080 людей.

Одну дозу отримали 88 219 людей, повністю імунізували - 61 861 людину.

У МОЗ повідомили, що протягом доби працювали: 873 мобільні бригади, 2 485 пунктів щеплення; 255 центрів вакцинації.

 

Українська правда

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Теми: вакцинаціяУкраїнаCovid-2019
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