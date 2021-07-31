Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине полностью вакцинировали от COVID-19 более 2 миллионов человек

Суббота, 31 июля 2021, 08:45

За минувшие сутки в Украине вакцинировали 150 080 человек, в общем две дозы вакцины получили уже более 2 миллионов украинцев.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "С начала прививочной кампании привито 3 525 850 человек, из них получили одну дозу - 3 525 848 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за границей)".

Детали: Всего в Украине провели 5 526 204 прививки.

В частности, за предыдущие сутки 30 июля вакцинировали 150 080 человек.

Одну дозу получили 88 219 человек, полностью иммунизировали - 61 861 человека.

В Минздраве сообщили, что в течение суток работали: 873 мобильные бригады, 2485 пунктов прививки; 255 центров вакцинации.

 

Украинская правда
Темы: вакцинацияУкраинаCovid-2019
powered by lun.ua
Главное сегодня

Российские наемники ранили украинского военного

Стрелял по прохожим и приветствовал Путина и "ДНР": полиция посетила киевлянина

Украина не рассматривает вариант закупки российского газа – Витренко

В Николаеве обнаружили 4 случая "Дельты": привезли из Турции и РФ

ФотоБританскую компанию-перевозчика заметили за использованием карты Украины без Крыма

Синоптики объявили штормовое предупреждение: будет лить на западе

Все новости...
вакцинация
Президент Израиля получил третью дозу вакцины Pfizer
В столичном ТРЦ открывают центр массовой вакцинации - будет работать ежедневно
Штамм "Дельта" заразен, как ветрянка, и может передаваться вакцинированными – СМИ
Последние новости
22:40
Российские наемники ранили украинского военного
22:09
Стрелял по прохожим и приветствовал Путина и "ДНР": полиция посетила киевлянина
21:24
Данилюк: Милованов по указанию ОП снял меня с конкурса в Бюро экономической безопасности
20:57
Украина не рассматривает вариант закупки российского газа – Витренко
20:27
Заболеваемость COVID-19 в Великобритании за неделю уменьшилась на треть
19:44
Фото, ВидеоВозобновились протесты против "паспорта здоровья" во Франции
19:22
В России разбился самолет Су-35
18:54
В Нидерландах полиция разоблачила "крупнейшую в истории страны" нарколабораторию
18:25
Шмыгаль: на сегодня более 25 инвесторов, которые хотят получить "Инвест-няню"
18:15
В Николаеве обнаружили 4 случая "Дельты": привезли из Турции и РФ
Все новости...