В Украине полностью вакцинировали от COVID-19 более 2 миллионов человек

За минувшие сутки в Украине вакцинировали 150 080 человек, в общем две дозы вакцины получили уже более 2 миллионов украинцев.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "С начала прививочной кампании привито 3 525 850 человек, из них получили одну дозу - 3 525 848 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за границей)".

Детали: Всего в Украине провели 5 526 204 прививки.

В частности, за предыдущие сутки 30 июля вакцинировали 150 080 человек.

Одну дозу получили 88 219 человек, полностью иммунизировали - 61 861 человека.

В Минздраве сообщили, что в течение суток работали: 873 мобильные бригады, 2485 пунктов прививки; 255 центров вакцинации.