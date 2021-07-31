Синоптики попередили про грози, град та шквали

У суботу у більшості західних областей через грози, град та шквали 15-20 м/с оголосили штормове попередження.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вдень 31 липня у східних, Запорізькій, більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 31 липня-2 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0 м над рiвнями на 8 годину 30 липня, без негативних наслiдкiв.

В мiсцях випадiння значних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Також 31 липня - 1 серпня у Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.