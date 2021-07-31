Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптики попередили про грози, град та шквали

Субота, 31 липня 2021, 09:29

У суботу у більшості західних областей через грози, град та шквали 15-20 м/с оголосили штормове попередження.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вдень 31 липня у східних, Запорізькій, більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 31 липня-2 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0 м над рiвнями на 8 годину 30 липня, без негативних наслiдкiв.

В мiсцях випадiння значних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Також 31 липня - 1 серпня у Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські найманці поранили українського військового 

Стріляв по перехожих, вітав Путіна і "ДНР": поліція завітала до киянина

Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко

У Миколаєві виявили 4 випадки "Дельти": завезли з Туреччини та РФ

ФотоБританську компанію-перевізника помітили за використанням мапи України без Криму

Синоптики оголосили штормове попередження: уперіщить на заході

Усі новини...
погода
Через негоду в Україні оголосили штормове попередження
Вікенд принесе дощі, але не прохолоду
На Чернівці налетіла злива: затоплені та без світла вулиці, повалені дерева
Останні новини
23:51
Канада вакцинувала однією дозою понад 80% громадян старше 12 років
23:27
Вірменія заявила про обстріл з боку Азербайджану
22:40
Російські найманці поранили українського військового 
22:09
Стріляв по перехожих, вітав Путіна і "ДНР": поліція завітала до киянина
21:24
Данилюк: Милованов за вказівкою ОП зняв мене з конкурсу у Бюро економічної безпеки
20:57
Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко
20:27
Захворюваність на COVID-19 у Великій Британії за тиждень зменшилась на третину
19:44
Фото, ВідеоПоновились протести проти “паспорта здоров’я” у Франції
19:22
У Росії розбився літак Су-35
18:54
У Нідерландах поліція викрила "найбільшу в історії країни" лабораторію метамфетаміну
Усі новини...