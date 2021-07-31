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Синоптики предупредили о грозе, граде и шквалах

Суббота, 31 июля 2021, 09:29

В субботу в большинстве западных областей из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с объявили штормовое предупреждение.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Днем 31 июля в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 31 июля-2 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями на 8 часов 30 июля, без негативных последствий.

В местах значительных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Также 31 июля - 1 августа в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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