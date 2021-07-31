На шахті на Донеччині прогримів вибух: 10 гірників госпіталізували
Субота, 31 липня 2021, 10:03
Зранку 31 липня на шахті в смт Удачне Покровського району стався вибух, 10 гірників госпіталізували.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.
За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ".
Деталі: Повідомляється, що причина та обставини вибуху на шахті Шахтоуправління "Покровське" встановлюються.
Українська правда