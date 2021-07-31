На шахті на Донеччині прогримів вибух: 10 гірників госпіталізували

Зранку 31 липня на шахті в смт Удачне Покровського району стався вибух, 10 гірників госпіталізували.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.

За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ".

Деталі: Повідомляється, що причина та обставини вибуху на шахті Шахтоуправління "Покровське" встановлюються.