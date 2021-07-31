Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На шахті на Донеччині прогримів вибух: 10 гірників госпіталізували

Субота, 31 липня 2021, 10:03
На шахті на Донеччині прогримів вибух: 10 гірників госпіталізували

Зранку 31 липня на шахті в смт Удачне Покровського району стався вибух, 10 гірників госпіталізували.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.

За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ".

Деталі: Повідомляється, що причина та обставини вибуху на шахті Шахтоуправління "Покровське" встановлюються.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: шахтивибухДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
шахти
У шахті Павлограду стався вибух, троє в лікарні
На шахті у Словаччині сталося займання метану, серед постраждалих є українець
Вугледар до та після. Невідома історія міста, про яке Україна та світ дізналися завдяки війні. Аудіоверсія
Останні новини
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
Усі новини...
Реклама: