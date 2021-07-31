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На шахті на Донеччині прогримів вибух: 10 гірників госпіталізували

Субота, 31 липня 2021, 10:03

Зранку 31 липня на шахті в смт Удачне Покровського району стався вибух, 10 гірників госпіталізували.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.

За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ".

Деталі: Повідомляється, що причина та обставини вибуху на шахті Шахтоуправління "Покровське" встановлюються.

Українська правда
Теми: шахтивибухДонецька область


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