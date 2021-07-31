Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На шахте в Донецкой области прогремел взрыв: 10 горняков госпитализировали

Суббота, 31 июля 2021, 10:03

Утром 31 июля на шахте в пгт Удачное Покровского района произошел взрыв, 10 горняков госпитализировали.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.

По предварительной информации в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу г.Покровск".

Детали: Сообщается, что причина и обстоятельства взрыва на шахте Шахтоуправление "Покровское" устанавливаются.

Украинская правда
Темы: шахтывзрывДонецкая область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Российские наемники ранили украинского военного

Стрелял по прохожим и приветствовал Путина и "ДНР": полиция посетила киевлянина

Украина не рассматривает вариант закупки российского газа – Витренко

В Николаеве обнаружили 4 случая "Дельты": привезли из Турции и РФ

ФотоБританскую компанию-перевозчика заметили за использованием карты Украины без Крыма

Синоптики объявили штормовое предупреждение: будет лить на западе

Все новости...
шахты
В шахте в Донецкой области погиб горняк
Минэнерго будет просить у Минфина 100 миллионов на зарплаты работникам "ВостГОКа"
Донбасс на грани экологической катастрофы – СМИ
Последние новости
22:40
Российские наемники ранили украинского военного
22:09
Стрелял по прохожим и приветствовал Путина и "ДНР": полиция посетила киевлянина
21:24
Данилюк: Милованов по указанию ОП снял меня с конкурса в Бюро экономической безопасности
20:57
Украина не рассматривает вариант закупки российского газа – Витренко
20:27
Заболеваемость COVID-19 в Великобритании за неделю уменьшилась на треть
19:44
Фото, ВидеоВозобновились протесты против "паспорта здоровья" во Франции
19:22
В России разбился самолет Су-35
18:54
В Нидерландах полиция разоблачила "крупнейшую в истории страны" нарколабораторию
18:25
Шмыгаль: на сегодня более 25 инвесторов, которые хотят получить "Инвест-няню"
18:15
В Николаеве обнаружили 4 случая "Дельты": привезли из Турции и РФ
Все новости...