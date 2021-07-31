На шахте в Донецкой области прогремел взрыв: 10 горняков госпитализировали

Утром 31 июля на шахте в пгт Удачное Покровского района произошел взрыв, 10 горняков госпитализировали.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.

По предварительной информации в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых сейчас госпитализировали в Центральную районную больницу г.Покровск".

Детали: Сообщается, что причина и обстоятельства взрыва на шахте Шахтоуправление "Покровское" устанавливаются.