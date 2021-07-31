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США змушені звільнити 182 співробітника дипмісій в Росії

Субота, 31 липня 2021, 10:50

Сполученим Штатам доведеться звільнити 182 співробітника своїх дипмісій в Росії через заборону Москви наймати громадян РФ і третіх країн на роботу в американських консульствах.

Джерело: Держдепартамент США

Дослівно: "США безмірно вдячні за невтомну самовіддачу і відданість наших співробітників і підрядників, які працюють в представництві США в Росії.

Ми дякуємо їм за внесок в загальну діяльність і за їх роботу по поліпшенню відносин між нашими двома країнами".

Деталі: За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, США будуть змушені звільнити 182 співробітника через заборону РФ.

Як пояснив Блінкен, звільнення торкнуться відділень в Москві, Єкатеринбурзі та Владивостоці.

Держсекретар підкреслив, що в США "жалкують про дії уряду Росії", але будуть намагатися "підтримувати передбачувані та стабільні відносини".

Також, за його словами, ці прикрі заходи серйозно вплинуть на місію США в Росії.

Зокрема, на безпеку персоналу і на здатність вести дипломатичні переговори з російським урядом.

Передісторія

Українська правда
Теми: СШАРосіяміжнародні відносини


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