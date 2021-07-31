США змушені звільнити 182 співробітника дипмісій в Росії
Сполученим Штатам доведеться звільнити 182 співробітника своїх дипмісій в Росії через заборону Москви наймати громадян РФ і третіх країн на роботу в американських консульствах.
Джерело: Держдепартамент США
Дослівно: "США безмірно вдячні за невтомну самовіддачу і відданість наших співробітників і підрядників, які працюють в представництві США в Росії.
Ми дякуємо їм за внесок в загальну діяльність і за їх роботу по поліпшенню відносин між нашими двома країнами".
Деталі: За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, США будуть змушені звільнити 182 співробітника через заборону РФ.
Як пояснив Блінкен, звільнення торкнуться відділень в Москві, Єкатеринбурзі та Владивостоці.
Держсекретар підкреслив, що в США "жалкують про дії уряду Росії", але будуть намагатися "підтримувати передбачувані та стабільні відносини".
Також, за його словами, ці прикрі заходи серйозно вплинуть на місію США в Росії.
Зокрема, на безпеку персоналу і на здатність вести дипломатичні переговори з російським урядом.
Передісторія:
- Раніше американське посольство у Росії попередило, що з 1 серпня Сполучені Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.