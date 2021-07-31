США вынуждены уволить 182 сотрудника дипмиссий в России
Соединенные Штаты должны уволить 182 сотрудника своих дипмиссий в России из-за запрета Москвы о найме граждан РФ и третьих стран для работы в американских консульствах.
Источник: Госдепартамент США
Дословно: "США безмерно благодарны за неутомимую самоотдачу и приверженность наших сотрудников и подрядчиков, работающих в представительстве США в России.
Мы благодарим их за их вклад в общую деятельность и за их работу по улучшению отношений между нашими двумя странами".
Детали: По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США будут вынуждены уволить 182 сотрудника из-за запрета РФ.
Как пояснил Блинкен, увольнения коснутся отделений в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.
Госсекретарь подчеркнул, что в США "сожалеют о действиях правительства России", но будут стараться "поддерживать предсказуемые и стабильные отношения".
Также, по его словам, эти досадные меры серьезно повлияют на миссию США в России.
В частности, на безопасность персонала и на способность вести дипломатические переговоры с российским правительством.
Напомним:
- Ранее американское посольство в России предупредило, что с 1 августа Соединенные Штаты перестанут оказывать консульские услуги в России из-за сокращения числа сотрудников американских консульств.