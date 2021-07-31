Через спеку у Київ не пускатимуть вантажівки

Через температуру повітря понад +28°С з 11 години поліцейські обмежили в’їзд у Київ великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Дослівно: "В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С".

Деталі: Обмеження будуть діяти з 11:00 на всіх під’їздах до Києва.

Про зняття обмежень повідомлять додатково (орієнтовно до 20:00).