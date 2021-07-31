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Из-за жары в Киев не будут пускать грузовики

Суббота, 31 июля 2021, 11:18
Из-за жары в Киев не будут пускать грузовики

Из-за температуры воздуха более + 28°С с 11:00 полицейские ограничили въезд в Киев большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн.

Источник: Патрульная полиция Киева

Дословно: "Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С".

Детали: Ограничения будут действовать с 11:00 на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений сообщат дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Украинская правда

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Темы: погодаполицияавто
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