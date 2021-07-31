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Чорногорія почала вимагати ковід-сертифікат для доступу у ресторани: навіть у туристів

Субота, 31 липня 2021, 11:40
Чорногорія почала вимагати ковід-сертифікат для доступу у ресторани: навіть у туристів

Чорногорія запровадила вимогу ковід-сертифікату для доступу до низки заходів та послуг, сподіваючись таким чином стримати зростання кількості заражень коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Починаючи з 30 липня і щонайменш до 20 серпня сертифікат вимагатимуть для відвідання ресторанів і барів у приміщенні, нічних клубів та будь-яких спортивних заходів. 

Крім того, сертифікат стає обов’язковим для всіх працівників ресторанів і барів.

Ковід-сертифікат може підтверджувати повне щеплення від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, не давніший 72 годин чи антиген-тест, не давніший 48 годин, або ж перенесену хворобу, за умови, що позитивний тест був отриманий не менше ніж 14 і не більше 180 днів тому.

Контроль буде здійснюватися за допомогою смартфону,  який зчитуватиме QR-код з COVID-сертифікату. На вході у заклади потрібно буде показувати посвідчення особи. 

На неповнолітніх ці вимоги поширюються тільки для відвідання дискотек або спортивних закладів.

Масові зібрання та фестивалі переносяться на період після 20 серпня.

Як наголосили в Інституті громадського здоров'я, обмеження були прийняті з огляду на те, що найбільше сприяють поширенню коронавірусу масові скупчення невакцинованої молоді. Спершу дискотеки та нічні клуби зовсім закрили до набрання чинності новими правилами.

Ці правила стосуються у тому числі туристів.

Міністерство охорони здоров’я Чорногорії раніше повідомляло, що на території країни діють цифровий COVID-сертифікат ЄС та інших країн, які мають QR-код. Туристи, які мають сертифікат про вакцинацію без QR -коду, можуть верифікувати документ в будь -якому закладі охорони здоров’я, і він буде дійсним протягом всього часу перебування у Чорногорії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧорногоріятуризмCovid-2019коронавірусвакцинація
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