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Черногория начала требовать ковид-сертификат для доступа в рестораны: даже у туристов

Суббота, 31 июля 2021, 11:40
Черногория начала требовать ковид-сертификат для доступа в рестораны: даже у туристов

Черногория ввела требование ковид-сертификата для доступа к ряду услуг, надеясь таким образом сдержать рост числа заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Начиная с 30 июля и по меньшей мере до 20 августа сертификат будет требоваться для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов и любых спортивных мероприятий.

Кроме того, сертификат становится обязательным для всего персонала ресторанов и баров.

Ковид-сертификат может подтверждать полный курс прививки от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест, не старше 72 часов, или антиген-тест, не старше 48 часов, или перенесенную болезнь, при условии, что положительный тест был получен не менее 14 и не более 180 дней назад.

Контроль будет осуществляться с помощью смартфона, который будет считывать QR-код с COVID-сертификата. На входе в заведения нужно будет показывать удостоверение личности.

На несовершеннолетних эти требования распространяются только для посещения дискотек или спортивных заведений.

Массовые собрания и фестивали переносятся на период после 20 августа.

Как отметили в Институте общественного здоровья, ограничения были приняты ввиду того, что больше всего способствуют распространению коронавируса массовые скопления невакцинированной молодежи. Сначала дискотеки и ночные клубы вовсе закрыли до вступления в силу новых правил.

Эти правила касаются в том числе туристов.

Министерство здравоохранения Черногории ранее сообщало, что на территории страны действует цифровой COVID-сертификат ЕС и других стран, которые имеют QR-код. Туристы, которые имеют сертификат о вакцинации без QR-кода, могут верифицировать документ в любом учреждении здравоохранения, и он будет действителен в течение всего времени пребывания в Черногории.

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Темы: ЧерногориятуризмCovid-2019коронавирусвакцинация
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