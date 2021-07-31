Серпень дебютує грозами та 30-градусною спекою
У неділю 1 серпня атмосферний фронт Guido забезпечить Україну грозами на заході та півночі, температура повітря коливатиметься від +29+30 градусів.
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко
Деталі: Діденко відзначала, що циклон Guido з атмосферними фронтами зараз крутиться над Польщею та Словаччиною, дощі з грозами закидає ще й на Угорщину.
1 серпня атмосферний фронт Гвідо зачепить грозовими дощами західні області України, а також місцями північну частину.
Решта території України належатиме сухій спекотній погоді.
Температура повітря протягом дня становитиме +29+32 градуси, на сході та півдні до +34 градусів. У західних областях повітря буде свіжішим на кілька градусів, +26+30 градусів.
У Києві у неділю максимальна температура повітря досягатиме +30 градусів. Короткочасний дощ, гроза - очікується.