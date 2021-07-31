Август дебютирует грозами и 30-градусной жарой
В воскресенье 1 августа атмосферный фронт Guido обеспечит Украину грозами на западе и севере, температура воздуха будет колебаться от +29+30 градусов.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Детали: Диденко отмечает, что циклон Guido с атмосферными фронтами сейчас крутится над Польшей и Словакией и дожди с грозами забрасывает еще и на Венгрию.
1 августа атмосферный фронт Гвидо затронет грозовыми дождями западные области Украины, а также местами северную часть.
Остальные территории Украины будет принадлежать сухой жаркой погоде.
Температура воздуха в течение дня составит +29+32 градуса, на востоке и юге до +34 градусов. В западных областях воздух будет свежим на несколько градусов, +26+30 градусов.
В Киеве в воскресенье максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов. Ожидается кратковременный дождь, гроза.