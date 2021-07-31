Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Август дебютирует грозами и 30-градусной жарой

Суббота, 31 июля 2021, 13:20
Август дебютирует грозами и 30-градусной жарой

В воскресенье 1 августа атмосферный фронт Guido обеспечит Украину грозами на западе и севере, температура воздуха будет колебаться от +29+30 градусов.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: Диденко отмечает, что циклон Guido с атмосферными фронтами сейчас крутится над Польшей и Словакией и дожди с грозами забрасывает еще и на Венгрию.

1 августа атмосферный фронт Гвидо затронет грозовыми дождями западные области Украины, а также местами северную часть.

Остальные территории Украины будет принадлежать сухой жаркой погоде.

Температура воздуха в течение дня составит +29+32 градуса, на востоке и юге до +34 градусов. В западных областях воздух будет свежим на несколько градусов, +26+30 градусов.

В Киеве в воскресенье максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов. Ожидается кратковременный дождь, гроза.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: