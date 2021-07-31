РФ направила Україні ноту через декомунізацію радянської зірки у Львові

Москва направила Києву ноту через плани знищити копію ордена Другої Світової війни на Марсовому полі у Львові.

Джерело: прес-служба МЗС РФ

Дослівно: "У зв'язку з планами львівської влади зі знищення копії ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі "Марсове поле" 30 липня в МЗС України була направлена ​​нота МЗС Росії з вимогою виконання українською стороною міжнародних зобов'язань і норм національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів...

Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян перемоги у великій вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу".

Деталі: В РФ заявили, що засуджують "взятий українською владою курс на демонтаж пам'ятників радянським солдатам і самої пам'яті про їхній подвиг у боротьбі з фашизмом".

Що було раніше: 19 липня стало відомо, що радянську зірку на Марсовому полі у Львові демонтують.

П'ятикутну зірку із серпом і молотом на радянському військовому меморіалі "Марсове поле" встановили у 70-х роках минулого століття.