Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

РФ направила Украине ноту из-за декоммунизации советской звезды во Львове

Суббота, 31 июля 2021, 13:47

Москва направила Киеву ноту из-за планов уничтожить копию ордена Второй Мировой войны на Марсовом поле во Львове.

Источник: пресс-служба МИД РФ

Дословно: "В связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов...

Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в великой отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза".

Детали: В РФ заявили, что осуждаюь "взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

Что было раньше: 19 июля стало известно, что советскую звезду на Марсовом поле во Львове демонтируют.

Пятиконечную звезду с серпом и молотом на советском военном мемориале "Марсово поле" установили в 70-х годах прошлого века.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Общественность обратилась к Байдену из-за "Северного потока-2"

Июль в "Украинской правде". Итоги месяца

Пловец Романчук о "серебре": был бы еще один заплыв – было бы и "золото"

COVID в Украине: госпитализаций почти столько, как новых случаев

Главные новости субботы и ночи: заявление СБУ относительно Чауса, "бронза" и "серебро" на Олимпиаде

Украинский пловец Романчук завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио

Все новости...
Росcия
США вынуждены уволить 182 сотрудника дипмиссий в России
Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру – Минюст США
США уволят почти 200 сотрудников посольств в России
Последние новости
11:50
Лашет пригрозил санкциями РФ в случае использования "Северного потока-2" против Украины
11:18
Франция: в протестах против COVID-паспортов приняли участие более 200 тысяч человек
10:55
Общественность обратилась к Байдену из-за "Северного потока-2"
10:20
Июль в "Украинской правде". Итоги месяца
10:12
Украина отправит миротворцев в Боснию
09:39
Пловец Романчук о "серебре": был бы еще один заплыв – было бы и "золото"
08:44
В субботу против COVID вакцинировали 68 тысяч человек
08:33
На Западе Украины и в Киевской области в воскресенье грозы
08:16
COVID в Украине: госпитализаций почти столько, как новых случаев
08:00
Главные новости субботы и ночи: заявление СБУ относительно Чауса, "бронза" и "серебро" на Олимпиаде
Все новости...