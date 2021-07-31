Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ направила Украине ноту из-за декоммунизации советской звезды во Львове

Суббота, 31 июля 2021, 13:47
РФ направила Украине ноту из-за декоммунизации советской звезды во Львове

Москва направила Киеву ноту из-за планов уничтожить копию ордена Второй Мировой войны на Марсовом поле во Львове.

Источник: пресс-служба МИД РФ

Дословно: "В связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов...

Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в великой отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза".

Детали: В РФ заявили, что осуждаюь "взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

Что было раньше: 19 июля стало известно, что советскую звезду на Марсовом поле во Львове демонтируют.

Пятиконечную звезду с серпом и молотом на советском военном мемориале "Марсово поле" установили в 70-х годах прошлого века.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Россия создает "сеть тюрем" для украинцев – АР
Оккупанты вывезли около 300 детей с ВОТ Луганщины в российскую Калмыкию – сопротивление
Местные жители сообщили о взрывах в Воронеже и Курской области
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: