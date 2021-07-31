РФ направила Украине ноту из-за декоммунизации советской звезды во Львове

Москва направила Киеву ноту из-за планов уничтожить копию ордена Второй Мировой войны на Марсовом поле во Львове.

Источник: пресс-служба МИД РФ

Дословно: "В связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов...

Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в великой отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза".

Детали: В РФ заявили, что осуждаюь "взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

Что было раньше: 19 июля стало известно, что советскую звезду на Марсовом поле во Львове демонтируют.

Пятиконечную звезду с серпом и молотом на советском военном мемориале "Марсово поле" установили в 70-х годах прошлого века.