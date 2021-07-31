У Туреччині заявили, що взяли під контроль більшість з 98 осередків пожеж

У Туреччині повідомили, що станом на 31 липня пожежникам вдалося взяти під контроль 88 з 98 осередків пожежі в країні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News, про це сказав міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі.

За його словами, триває боротьба з ще 10 пожежами - в провінціях Анталія, Мерсін, Адана, Мугла та Османіє.

Неофіційно повідомляють про загибель в Анталії ще двох людей, кількість загиблих ймовірно зросла до шести.

За офіційною інформацією, внаслідок пожеж у районі Манавгат постраждали 275 осіб.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі на середземноморському узбережжі Туреччини тривають з середини тижня. Перша велика пожежа спалахнула у районі Манавгат.

У провінції Мугла 29 липня пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.



Міністерство закордонних справ України закликало українських громадян утриматись від поїздок до охоплених пожежею регіонів.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".