В Турции заявляют, что взяли под контроль большинство из 98 очагов пожаров

В Турции сообщили, что по состоянию на 31 июля пожарным удалось взять под контроль 88 из 98 очагов пожаров в стране.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News, об этом сказал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

По его словам, продолжается борьба с еще 10 пожарами - в провинциях Анталия, Мерсин, Адана, Мугла и Османие.

Неофициально сообщают о гибели в Анталии еще двух человек, число погибших вероятно возросло до шести.

По официальной информации, в результате пожаров в районе Манавгат пострадали 275 человек.

Напомним, масштабные лесные пожары на средиземноморском побережье Турции продолжаются с середины недели. Первый большой пожар вспыхнул в районе Манавгат.

В провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось временно эвакуировать на пляж.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинских граждан воздержаться от поездок в охваченные пожаром регионы.

Последствия пожара в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".