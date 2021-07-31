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Світоліна завоювала "бронзу" Олімпіади в Токіо

Субота, 31 липня 2021, 14:41

Українська тенісистка і шоста ракетка рейтингу WTA Еліна Світоліна переграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну у зустрічі за "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

Джерело: трансляція гри

Деталі: У першому сеті українка поступилася Рибакіній (6:1). Другий сет був за Світоліною (7:6(5)).

У третьому вирішальному сеті перемогу здобула українка (6:4). Гра тривала більше 2-х годин.

Це була третя зустріч спортсменок. До того кожна з них виграла по одній грі. 

Бронза Світоліної - це перша медаль для України у тенісі на Олімпійських іграх та 5-та нагорода (усі бронзові - ред.) для українських спортсменів на Олімпіаді-2020 у Токіо. 

Рибакіна з Казахстану займає 20 позицію у рейтингу WTA, Світоліна – 6-та.

У чоловічій грі за "бронзу" перша ракетка світу серб Новак Джокович поступився іспанцю Пабло Каррено-Бусту.

Нагадаємо:

  • У поєдинку 1/2 фіналу українка програла Маркеті Вондроушовой з Чехії (№42 у всесвітньому рейтингу).

Українська правда
Теми: Олімпіадаспорт


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