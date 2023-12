Світоліна завоювала "бронзу" Олімпіади в Токіо

Українська тенісистка і шоста ракетка рейтингу WTA Еліна Світоліна переграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну у зустрічі за "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

Джерело: трансляція гри

Деталі: У першому сеті українка поступилася Рибакіній (6:1). Другий сет був за Світоліною (7:6(5)).

У третьому вирішальному сеті перемогу здобула українка (6:4). Гра тривала більше 2-х годин.

Це була третя зустріч спортсменок. До того кожна з них виграла по одній грі.

Бронза Світоліної - це перша медаль для України у тенісі на Олімпійських іграх та 5-та нагорода (усі бронзові - ред.) для українських спортсменів на Олімпіаді-2020 у Токіо.

#Bronze | #UKR | #Tennis It’s a bronze medal for Elina Svitolina in the women’s singles. #StrongerTogether | #Tokyo2020 | @ITFTennis pic.twitter.com/2otRkGgD0B

Рибакіна з Казахстану займає 20 позицію у рейтингу WTA, Світоліна – 6-та.

Summer essentials: A wedding ring and an Olympic medal 🥉@ElinaSvitolina’s fabulous July concludes with women’s singles bronze as she overcomes Elena Rybakina 1-6 7-6(5) 6-4 to win #UKR's first @Olympics tennis medal#Tokyo2020 | #Tennis | #Olympics pic.twitter.com/lvTrwAB9zz