Свитолина завоевала "бронзу" Олимпиады в Токио

Украинская теннисистка и шестая ракетка в рейтинге WTA Элина Свитолина выиграла у представительницы Казахстана Елены Рибакиной игру за "бронзу" Олимпиады-2020 в Токио.

Источник: трансляция игры

Детали: В первом сете украинка уступила Рибакиной (6:1).

Второй сет был за Свитолиной (7:6(5)).

В третьем решающем сете победу одержала украинка (6:4). Игра длилась более 2-х часов.

Это была третья встреча спортсменок. До этого каждая из них выиграла по одной игре.

Бронза Свитолиной - это первая медаль для Украины в теннисе на Олимпийских играх и 5-награда (все бронзовые - ред.) для украинских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

#Bronze | #UKR | #Tennis It’s a bronze medal for Elina Svitolina in the women’s singles. #StrongerTogether | #Tokyo2020 | @ITFTennis pic.twitter.com/2otRkGgD0B

Рыбакина из Казахстана занимает 20 позицию в рейтинге WTA, Свитолина - 6-я.

Summer essentials: A wedding ring and an Olympic medal 🥉@ElinaSvitolina’s fabulous July concludes with women’s singles bronze as she overcomes Elena Rybakina 1-6 7-6(5) 6-4 to win #UKR's first @Olympics tennis medal#Tokyo2020 | #Tennis | #Olympics pic.twitter.com/lvTrwAB9zz