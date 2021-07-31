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Україна буде боротись, щоб "Північний потік-2" не сертифікували – Вітренко

Субота, 31 липня 2021, 16:51

Голова правління компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко стверджує, що Україна буде боротись за те, щоб газопровід "Північний потік-2" не був сертифікований та  не міг бути запущений. 

Джерело: Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Програна битва, але не програна війна. І наша "війна" проти "Північного потоку-2" продовжується. Битва, яка програна, це скоріш за все, так виглядає, це безпосереднє будівництво "Північного потоку-2", що він буде добудований. На жаль, це будівництво було відновлене у січні цього року. І відповідно знову ж таки, на жаль, це будівництво найближчим часом буде закінчене".

Деталі: Вітренко вважає, що існує можливість того, щоб газопровід не запрацював. Київ начебто працює над тим, щоб труба не пройшла сертифікацію. Це, на його думку, можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським "Газпромом" і президентом РФ Володимиром Путіним. 

Вітренко каже, що європейське законодавство забороняє одній особі чи групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу. Це також записано в нещодавній спільній заяві США і Німеччині. 

Голова правління каже, що МЗС вже надіслало відповідні ноти Європейській комісії, яка займається сертифікацією оператора, із закликом врахувати "так званий принцип солідарності". 

Що передувало: 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Тоді ж глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації щодо "Північного потоку-2" відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Теми: Північний потік-2Вітренко


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