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Украина будет бороться, чтобы "Северный поток-2" не сертифицировали – Витренко

Суббота, 31 июля 2021, 16:51

Председатель правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко утверждает, что Украина будет бороться за то, чтобы газопровод "Северный поток-2" не был сертифицирован и не мог быть запущен.

Источник: Витренко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Проигранная битва, но не проиграна война. И наша "война" против "Северного потока-2" продолжается. Битва, которая проиграна, это скорее всего, так выглядит, это непосредственное строительство "Северного потока-2", он будет достроен. К сожалению, это строительство было возобновлено в январе этого года. И соответственно опять же, к сожалению, это строительство в ближайшее время будет закончено".

Детали: Витренко считает, что существует возможность того, чтобы газопровод не заработал. Киев якобы работает над тем, чтобы труба не прошла сертификацию. Это, по его мнению, возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом РФ Владимиром Путиным.

Витренко говорит, что европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа. Это также записано в недавнем совместном заявлении США и Германии.

Председатель правления говорит, что МИД уже направило соответствующие ноты Европейской комиссии, которая занимается сертификацией оператора, с призывом учесть "так называемый принцип солидарности".

Что предшествовало: 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как появилось и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

Украинская правда
Темы: Северный поток-2Витренко
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