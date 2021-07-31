НАЗК знайшло ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях чотирьох нардепів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях 12 осіб, серед них четверо нардепів.

Джерело: повідомлення НАЗК

Деталі: Йдеться про те, що посадовці не зазначили в деклараціях майна на суму понад 1,1 млн гривень.

Зокрема, ознаки кримінальних правопорушень знайшли у деклараціях нардепів Михайла Забродського (фракція "Європейська солідарність"), Максима Пашковського, Ольги Саладухи та Анни Колісник ("Слуга народу").

Окрім того, аналогічні правопорушення можуть бути у декларації судді Верховного Суду Миколи Короткевича, колишнього заступника директора ДБР Олександра Бабікова, ексголови Харківської ОДА Олексія Кучера та інших.

Тепер НАЗК направить до відповідних правоохоронних органів висновки щодо перевірок вказаних декларацій для подальшого розслідування.