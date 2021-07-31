НАПК нашло признаки уголовных преступлений в декларациях четырех нардепов

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений в декларациях 12 человек, среди них четверо нардепов.

Источник: сообщение НАПК

Детали: Речь идет о том, что чиновники не указали в декларациях имущества на сумму более 1,1 млн гривен.

В частности, признаки уголовных преступлений нашли в декларациях нардепов Михаила Забродского (фракция "Европейская солидарность"), Максима Пашковского, Ольги Саладухи и Анны Колесник ( "Слуга народа").

Кроме того, аналогичные правонарушения могут быть в декларации судьи Верховного Суда Николая Короткевича, бывшего заместителя директора ГБР Александра Бабикова, экс-главы Харьковской ОГА Алексея Кучера и других.

Теперь НАПК направит в соответствующие правоохранительные органы выводы относительно проверок указанных деклараций для дальнейшего расследования.