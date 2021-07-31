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Захворюваність на COVID-19 у Великій Британії за тиждень зменшилась на третину

Субота, 31 липня 2021, 20:27

За останній тиждень кількість нових випадків коронавірусу у Великій Британії зменшилась на 33%. 

Джерело: Reuters

Деталі: За даними уряду країни, у суботу було зафіксовано 26 144 випадки захворювання, що означає, що число інфікованих у період з 25 по 31 липня склало 33% у порівнянні з минулим тижнем. 

Наразі у країні першою дозою вакцинували майже 47 мільйонів громадян. Також другу дозу отримали понад 38 мільйонів британців. 

Українська правда


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