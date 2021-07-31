Заболеваемость COVID-19 в Великобритании за неделю уменьшилась на треть

За последнюю неделю количество новых случаев коронавируса в Великобритании уменьшилось на 33%.

Источник: Reuters

Детали: По данным правительства страны, в субботу было зафиксировано 26 144 случая заболевания, что означает, что число инфицированных в период с 25 по 31 июля составил 33% по сравнению с прошлой неделей.

Сейчас в стране первой дозой вакцинировали почти 47 миллионов граждан. Также вторую дозу получили более 38 миллионов британцев.