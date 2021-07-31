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Стріляв по перехожих, вітав Путіна і "ДНР": поліція завітала до киянина

Субота, 31 липня 2021, 22:09
Стріляв по перехожих, вітав Путіна і ДНР: поліція завітала до киянина

У столиці чоловік стріляв по перехожих з вікна, нецензурно виражався, говорив, що служить Путіну та Росії, після цього до нього в гості завітала поліція. 

Джерело: перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Інцидент трапився в Оболонському районі Києва, неподалік від торгівельно-розважального центру Dream Town. 

Чоловік знімав відео, на якому говорив, що стріляє "по хохлах", висловлював сподівання, що поцілив в когось після пострілу.

Вже після того, як в гості до нього навідались поліцейські, киянин виправдовувався, що таким чином "хотів влаштувати провокацію". 

"Це був просто жарт. Я розумію, що я перегнув палицю з таким жартом, але я не підтримую, не люблю Росію. Ніколи не підтримував ні Росію, ні "ДНР", ні Путіна", – сказав киянин.

Правопорушника затримали.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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