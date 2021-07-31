Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стріляв по перехожих, вітав Путіна і "ДНР": поліція завітала до киянина

Субота, 31 липня 2021, 22:09

У столиці чоловік стріляв по перехожих з вікна, нецензурно виражався, говорив, що служить Путіну та Росії, після цього до нього в гості завітала поліція. 

Джерело: перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Інцидент трапився в Оболонському районі Києва, неподалік від торгівельно-розважального центру Dream Town. 

Чоловік знімав відео, на якому говорив, що стріляє "по хохлах", висловлював сподівання, що поцілив в когось після пострілу.

Вже після того, як в гості до нього навідались поліцейські, киянин виправдовувався, що таким чином "хотів влаштувати провокацію". 

"Це був просто жарт. Я розумію, що я перегнув палицю з таким жартом, але я не підтримую, не люблю Росію. Ніколи не підтримував ні Росію, ні "ДНР", ні Путіна", – сказав киянин.

Правопорушника затримали.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лашет пригрозив санкціями РФ в разі використання "Північного потоку-2" проти України

Громадськість звернулася до Байдена через "Північний потік-2"

Липень в "Українській правді". Підсумки місяця

Плавець Романчук про "срібло": був би ще один заплив – було б і "золото"

COVID в Україні: госпіталізацій майже стільки, як нових випадків

Головні новини суботи і ночі: заява СБУ щодо Чауса, "бронза" і "срібло" на Олімпіаді

Усі новини...
поліція
Через спеку у Київ не пускатимуть вантажівки
Сутички на Банковій: на 12 людей склали адмінпротоколи
На даху корпусу психлікарні в Києві прогримів вибух: загинув юнак
Останні новини
11:50
Лашет пригрозив санкціями РФ в разі використання "Північного потоку-2" проти України
11:18
Франція: у протестах проти COVID-паспортів взяли участь понад 200 тисяч осіб
10:55
Громадськість звернулася до Байдена через "Північний потік-2"
10:20
Липень в "Українській правді". Підсумки місяця
10:12
Україна відправить миротворців до Боснії
09:39
Плавець Романчук про "срібло": був би ще один заплив – було б і "золото"
08:44
У суботу проти COVID вакцинували 68 тисяч осіб
08:33
На Заході України і на Київщині у неділю грози
08:16
COVID в Україні: госпіталізацій майже стільки, як нових випадків
08:00
Головні новини суботи і ночі: заява СБУ щодо Чауса, "бронза" і "срібло" на Олімпіаді
Усі новини...