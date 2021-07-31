Стрелял по прохожим и приветствовал Путина и "ДНР": полиция посетила киевлянина

В столице мужчина стрелял по прохожим из окна, нецензурно выражался, говорил, что служит Путину и России, после этого к нему в гости пришла полиция.

Источник: первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: Инцидент произошел в Оболонском районе Киева, неподалеку от торгово-развлекательного центра Dream Town.

Мужчина снимал видео, на котором говорил, что стреляет "по хохлах", выразил надежду, что попал в кого-то после выстрела.

Кроме того, он говорил, что "служит "ДНР", России и Путину".

Уже после того, как в гости к нему наведались полицейские, киевлянин оправдывался, что таким образом "хотел устроить провокацию".

"Это была просто шутка. Я понимаю, что я перегнули палку с такой шуткой, но я не поддерживаю, не люблю Россию. Никогда не поддерживала ни Россию, ни "ДНР", ни Путина", – сказал киевлянин.

Правонарушитель задержан.