Армения заявила об обстреле со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении заявило об обстреле своих позиций военными Азербайджана.

Источник: Радио Азатутюн

Детали: Ереван утверждает, что обстрел со стороны Азербайджана начался в 6:30 по местному времени. Якобы военные Баку открыли огонь по армянских позициях на Нахичеванском участке границы между странами возле поселка Ерасх. Азербайджанские военные якобы попытались осуществить фортификационные работы с инженерной техникой.

Армянские военные открыли огонь в ответ. После этого противник остановил фортификационные работы.

По состоянию на 11:00 ситуация на границе определялась как "относительно стабильна".

Напомним:

Очередной виток обострения на армяно-азербайджанской границе начался в ночь на 28 июля, перестрелки продолжались и утром. В результате боевых действий погибли трое военных с армянской стороны, Азербайджан о потерях не сообщал. Стороны обвинили в провокациях друг друга.

Первые столкновения на этом участке границы начались после 12 мая, когда Ереван заявил, что азербайджанские военные продвинулись вглубь территории Армении на 3,5 км в районе озера Севлич. В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. 25-27 мая произошли новые инциденты - перестрелка с гибелью армянского военного и захват в плен 6 армянских военных.

ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации и предложил помощь в делимитации и демаркации границ.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война.