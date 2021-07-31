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Канада вакцинувала однією дозою понад 80% громадян старше 12 років

Субота, 31 липня 2021, 23:51
Канада вакцинувала однією дозою понад 80% громадян старше 12 років

Понад 81% мешканців Канади старше 12 років отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу. 

Джерело: головний санітарний лікар Канади Тереза Там, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Більше 48 млн COVID-щеплень було зроблено у Канаді від початку кампанії із вакцинування в середині грудня. Більше 81% жителів, старших 12 років, отримали принаймні одне щеплення, й більше 66% пройшли повний курс".

Деталі: За словами головного санлікаря, абсолютна більшість нових випадків інфікування була серед невакцинованих людей. Водночас, лише 0,5% усіх випадків трапились із тими, хто пройшов повний курс вакцинації. Дані також свідчать, що 85% госпіталізацій приходяться на невакцинованих канадців. 

Там додала, що повністю вакциновані мають втричі менше шансів потрапити до лікарні із COVID-19, ніж невакциновані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канадавакцинація
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