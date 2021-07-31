Канада вакцинировала одной дозой более 80% граждан старше 12 лет

Более 81% жителей Канады старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Источник: главный санитарный врач Канады Тереза ​​Там, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Больше 48 млн COVID-прививок было сделано в Канаде с начала кампании вакцинации в середине декабря. Более 81% жителей старше 12 лет, получили по крайней мере одну прививку, и более 66% прошли полный курс".

Детали: По словам главного санитарного врача, абсолютное большинство новых случаев инфицирования было среди невакцинированных людей. В то же время, только 0,5% всех случаев произошли с теми, кто прошел полный курс вакцинации.

Данные также свидетельствуют, что 85% госпитализаций приходится на невакцинированных канадцев.

Там добавила, что полностью вакцинированые имеют втрое меньше шансов попасть в больницу с COVID-19, чем вакцинированные.