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В Україні 377 нових заражень коронавірусом, 10 людей померли

Неділя, 4 липня 2021, 08:15

У суботу, 3 липня, в Україні підтвердили ще 377 випадків коронавірусної хвороби, 10 осіб з Covid померли.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 377 нових заражень – 11 дітей.

Протягом доби госпіталізували 460 людей, летальних випадків – 10.

Відомство повідомляє також про 526 одужань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 237 553 особи, летальних випадків – 52 470.

Нагадаємо:

  • 2 липня в Україні було зафіксовано 705 нових випадків COVID-19, госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36.
  • За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Італія.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: коронавірусУкраїнаепідемія


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