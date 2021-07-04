В Україні 377 нових заражень коронавірусом, 10 людей померли
Неділя, 4 липня 2021, 08:15
У суботу, 3 липня, в Україні підтвердили ще 377 випадків коронавірусної хвороби, 10 осіб з Covid померли.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Серед 377 нових заражень – 11 дітей.
Протягом доби госпіталізували 460 людей, летальних випадків – 10.
Відомство повідомляє також про 526 одужань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 237 553 особи, летальних випадків – 52 470.
Нагадаємо:
- 2 липня в Україні було зафіксовано 705 нових випадків COVID-19, госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36.
- За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Італія.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП