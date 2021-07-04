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Національна збірна повернулася в Україну

Неділя, 4 липня 2021, 17:10
Національна збірна повернулася в Україну
фото Ельдара Сарахмана, УП

Команда Андрія Шевченка повернулася в Україну з Євро-2020. Збірну зустрічали українські фанати в аеропорту "Бориспіль".

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Збірна України повернулася в Україну після виснажливого матчу в чвертьфіналі з національною збірною Англії, який закінчився з рахунком 0:4 на користь англійців.

Попри програш, для гравців збірної України вболівальники влаштували теплий прийом.

Команду зустрічають кількасот фанатів та вболівальників з національними прапорами та футбольною символікою.

 
усі фото Ельдара Сарахмана, УП

Разом з уболівальниками, вітали футболістів гімном України музиканти – лідер гурту Скай Олег Собчук, співак Фоззі з ТНМК та репер Ярмак.

 
 

Перед фанатами виступив тренер збірної Андрій Шевченко. Він закінчив свій виступ, тричі виголосивши "Слава Україні!".

 
 

Єдиний з футболістів, хто залишився і підійшов до фанатів – Олександр Зінченко.

 
 

Передісторія:

  • Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишає турнір.
  • У київській фан-зоні на Спортивній площі за матчем Україна – Англія спостерігало понад 13 тисяч вболівальників.

Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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