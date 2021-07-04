Національна збірна повернулася в Україну
Команда Андрія Шевченка повернулася в Україну з Євро-2020. Збірну зустрічали українські фанати в аеропорту "Бориспіль".
Джерело: кореспондент УП з місця події
Деталі: Збірна України повернулася в Україну після виснажливого матчу в чвертьфіналі з національною збірною Англії, який закінчився з рахунком 0:4 на користь англійців.
Попри програш, для гравців збірної України вболівальники влаштували теплий прийом.
Команду зустрічають кількасот фанатів та вболівальників з національними прапорами та футбольною символікою.
Разом з уболівальниками, вітали футболістів гімном України музиканти – лідер гурту Скай Олег Собчук, співак Фоззі з ТНМК та репер Ярмак.
Перед фанатами виступив тренер збірної Андрій Шевченко. Він закінчив свій виступ, тричі виголосивши "Слава Україні!".
Єдиний з футболістів, хто залишився і підійшов до фанатів – Олександр Зінченко.
Передісторія:
- Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишає турнір.
- У київській фан-зоні на Спортивній площі за матчем Україна – Англія спостерігало понад 13 тисяч вболівальників.