Національна збірна повернулася в Україну

Команда Андрія Шевченка повернулася в Україну з Євро-2020. Збірну зустрічали українські фанати в аеропорту "Бориспіль".

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: Збірна України повернулася в Україну після виснажливого матчу в чвертьфіналі з національною збірною Англії, який закінчився з рахунком 0:4 на користь англійців.

Попри програш, для гравців збірної України вболівальники влаштували теплий прийом.

Команду зустрічають кількасот фанатів та вболівальників з національними прапорами та футбольною символікою.

усі фото Ельдара Сарахмана, УП

Разом з уболівальниками, вітали футболістів гімном України музиканти – лідер гурту Скай Олег Собчук, співак Фоззі з ТНМК та репер Ярмак.

Перед фанатами виступив тренер збірної Андрій Шевченко. Він закінчив свій виступ, тричі виголосивши "Слава Україні!".

Єдиний з футболістів, хто залишився і підійшов до фанатів – Олександр Зінченко.

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