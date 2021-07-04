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Понад 13 тисяч вболівальників підтримали збірну України у фан-зоні Києва

Неділя, 4 липня 2021, 02:18

У київській фан-зоні на Спортивній площі за матчем Україна – Англія спостерігало понад 13 тисяч вболівальників.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Євро-2020 увійшло в історію для збірної України. Збірна України вперше вийшла в плей-офф, вперше зіграла в чвертьфіналі.

Цю сторінку тренери та футболісти написали разом із вболівальниками, бажання яких підтримати українську команду ніщо не могло зупинити.

Тисячі українців дивилися матчі національної команди не вдома чи в барах, а у фан-зонах, де також можна відчути атмосферу великої гри.

Наймасштабнішим майданчиком стала столична Спортивна площа.

Саме туди прийшли вболівальники, щоб подивитися гру Україна - Англія. І цього разу кількість фанатів сягнула понад 13 тисяч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відреагував на гру збірної України з Англією і мер Києва Віталій Кличко.

"Хочу висловити підтримку нашим футболістам! Гра з однією із найсильніших збірних не тільки Європи, а й світу, була для українців, справді, випробуванням.

Збірна України, що вперше вийшла в чвертьфінал Євро, показала силу духу і волю до перемоги. І показала потенціал команди.

Шлях до великих звершень неможливий без поразок і розчарувань. Вони дають досвід, гартують волю і налаштовують на вдосконалення майстерності.

Головне – не те, упав ти чи ні. Головне – чи зміг ти потім підійнятися і гідно йти далі. До перемоги!" – написав він у facebook.

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Теми: футболЄвро-2020


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