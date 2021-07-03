Євро-2020: Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі

Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишає турнір.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Україна отримала швидкий гол. На четвертій хвилині після пасу врозріз між захисниками Гаррі Кейн пробив Георгія Бущана - 1:0. Після пропущеного голу синьо-жовті хвилин десять оговтувалися, але видали конкурентний тайм.

В одній з атак Роман Яремчук бив з кута воротарського майданчика і Джордан Пікфорд намертво взяв м`яч. Початок другого тайму, як і заключні 45-ть хвилин збірна України провалила. Здавалося, більшість гравців української команди були просто втомлені і не знали як грати проти Англії. На 46-й хвилині після виконання стандарту Гаррі Магуайр ударом головою робить рахунок 2:0.

Через пару хвилин Кейн робить дубль, пробивши Бущана у другий раз в цій грі - 3:0. Україна в другому таймі програла майже всі єдинобортсва і отримала четвертий гол у свої ворота. На 63-й хвилині після подачі стандарту Джордан Хендерсон забиває головою четвертий гол.

Збірна України після 0:4 робила спроби щось створити в атаці, але вони виглядали млявими та не конкурентними.

У півфіналі турніру Англія гратиме з Данією, яка трохи раніше нині здолала чехів.