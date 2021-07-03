Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євро-2020: Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі

Субота, 3 липня 2021, 23:50
Євро-2020: Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі

Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком  0:4 та залишає турнір.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Україна отримала швидкий гол. На четвертій хвилині після пасу врозріз між захисниками Гаррі Кейн пробив Георгія Бущана - 1:0. Після пропущеного голу синьо-жовті хвилин десять оговтувалися, але видали конкурентний тайм.

В одній з атак Роман Яремчук бив з кута воротарського майданчика і Джордан Пікфорд намертво взяв м`яч. Початок другого тайму, як і заключні 45-ть хвилин збірна України провалила. Здавалося, більшість гравців української команди були просто втомлені і не знали як грати проти Англії. На 46-й хвилині після виконання стандарту Гаррі Магуайр ударом головою робить рахунок 2:0.

Через пару хвилин Кейн робить дубль, пробивши Бущана у другий раз в цій грі - 3:0. Україна в другому таймі програла майже всі єдинобортсва і отримала четвертий гол у свої ворота. На 63-й хвилині після подачі стандарту Джордан Хендерсон забиває головою четвертий гол.

Збірна України після 0:4 робила спроби щось створити в атаці, але вони виглядали млявими та не конкурентними.

У півфіналі турніру Англія гратиме з Данією, яка трохи раніше нині здолала чехів.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Євро-2020футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Євро-2020
УЄФА назвав гол чеського нападника найкращим на Євро-2020
Гол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020
Фінал Євро-2020: у Лондоні 19 поліцейських постраждали під час зіткнень із вболівальниками
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: