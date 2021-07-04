Окупанти вбили українського військового
Неділя, 4 липня 2021, 17:49
У неділю внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Від початку доби зафіксовані 5 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда