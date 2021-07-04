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Окупанти вбили українського військового

Неділя, 4 липня 2021, 17:49

У неділю внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Від початку доби зафіксовані 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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