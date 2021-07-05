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Повстанці в Тиграї, де вирує війна, погодилися на режим припинення вогню

Понеділок, 5 липня 2021, 03:24

Повстанці в ефіопському регіоні Тиграй погодилися на  припиненням вогню "в принципі", але висунули низку умов.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема, мова йде про вивід з регіону еритрейських сил та бойовиків з сусіднього регіону Амхара, які підтримували ефіопську армію, а також відновлення того, що Аддис-Абеба вважає "повстанським урядом" в Тиграї.

Повстанці також закликають до "процедур залучення прем'єр-міністра Ефіопії Абея Ахмеда і президента Ісайяса Афеверкі до "відповідальності за заподіяну ними шкоду", а також до створення ООН незалежного слідчого органу для розслідування "жахливих злочинів", скоєних під час конфлікту.

Інші умови носять гуманітарний характер і включають розподіл допомоги і безпечне повернення в Тиграй переміщених осіб.

Як зазначається, ООН і уряди закликали до дотримання режиму припинення вогню, особливо для того, щоб гуманітарна допомога доходила до цивільного населення.

Що передувало: 28 червня уряд Ефіопії оголосив про негайне одностороннє припинення вогню в Тиграї. Перемир’я оголосили у зв’язку з аграрним сезоном, який триватиме до кінця вересня.

Нагадаємо:

  • У листопаді 2020 року в Тиграї розпочалася війна між владою Ефіопії і правлячою в Тиграї партією "Народний фронт звільнення Тиграю".
  • Конфлікт наростав з моменту вступу Абея Ахмеда на посаду прем'єр-міністра у квітні 2018 року. Ефіопський прем'єр звинувачував НФЗТ у розпалюванні конфлікту, натомість у партії закидали очільникові уряду переслідування членів НФЗТ та звільнення їх з державних посад.
  • Уряд Аддис-Абеби завжди відмовлявся почати будь-який діалог з лідерами НФЗТ, класифікуючи це угруповання як терористичну організацію.
  • Бойові дії призвели до загибелі тисяч людей, понад два мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Нині в Тиграї голодують близько 400 тисяч осіб. 1,8 млн людей перебувають на межі голоду.

Теми: війна


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