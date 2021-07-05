Повстанці в Тиграї, де вирує війна, погодилися на режим припинення вогню

Повстанці в ефіопському регіоні Тиграй погодилися на припиненням вогню "в принципі", але висунули низку умов.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема, мова йде про вивід з регіону еритрейських сил та бойовиків з сусіднього регіону Амхара, які підтримували ефіопську армію, а також відновлення того, що Аддис-Абеба вважає "повстанським урядом" в Тиграї.

Повстанці також закликають до "процедур залучення прем'єр-міністра Ефіопії Абея Ахмеда і президента Ісайяса Афеверкі до "відповідальності за заподіяну ними шкоду", а також до створення ООН незалежного слідчого органу для розслідування "жахливих злочинів", скоєних під час конфлікту.

Інші умови носять гуманітарний характер і включають розподіл допомоги і безпечне повернення в Тиграй переміщених осіб.

Як зазначається, ООН і уряди закликали до дотримання режиму припинення вогню, особливо для того, щоб гуманітарна допомога доходила до цивільного населення.

Що передувало: 28 червня уряд Ефіопії оголосив про негайне одностороннє припинення вогню в Тиграї. Перемир’я оголосили у зв’язку з аграрним сезоном, який триватиме до кінця вересня.

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