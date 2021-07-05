У Криму через зливи "армагеддон", загинула жінка

В окупованому Криму через сильні зливи, які йшли в неділю, загинула жінка, також пошкоджено будинки, постраждали дороги й автомобілі.

Джерело: "Интерфакс", сайт і Telegram-канал "Крыминформ", ТАСС

Деталі: У неділю 4 липня була інформація про постраждалих через підтоплення в селі Куйбишеве Бахчисарайського району Криму: одна жінка зникла безвісти, ще одна потрапила до лікарні.

Пізніше тіло жінки 1951 року народження знайшли.

"Знайдено тіло безвісти зниклої жінки з Бахчисарайського району. Знайдено в селі Мале Садове", – повідомила ТАСС представник Слідчого комітету в окупованому Криму Ольга Постнова.

Через сильну зливу річка Бельбек вийшла з берегів. Пишуть, що на вулицях вода була вище за людський зріст. Вода перевернула машини, пошкодила чи зсунула будинки.

У Бахчисарайському районі підтопило понад сто об'єктів. Влада Бахчисарайського району ввела на території муніципалітету режим надзвичайної ситуації.

Зливи накрили також Красногвардійський, Сімферопольський райони, Феодосію, Ялту і Алушту. Але Бахчисарайський район особливо постраждав через вихід річок із берегів.

Приватні домоволодіння і підвали багатоквартирних будинків затоплені в декількох районах Криму.

В околицях Ялти підтопило приватні будинки.

У Роздольненському районі вода з полів пробила "тунель" під трасою, через що може провалитися дорога.

Із 17 червня в окупованому Криму діє режим надзвичайної ситуації через зливи.

Мешканка Ялти зникла під час потопу 18 червня у мікрорайоні Хуторок. Її пошуки тривають, але вони ускладнені через велику кількість наносів грунту і каменів.

Друга жінка зникла після зливи, що 4 липня охопила селище Куйбишево Бахчисарайського району, там випало 113 мм опадів – дві місячні норми.