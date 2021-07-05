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Перші COVID-сертифікати з’явилися у "Дії"

Понеділок, 5 липня 2021, 15:59

У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від COVID – їх отримали люди, які записувалися на бета-тестування послуги.

Джерело: заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб у Facebook

Пряма мова Вискуба: "Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів.

Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесені даних.

На цьому тижні почнемо проходити самооцінку готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод".

Деталі: Над проектом працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, Євроделегації та міжнародних партнерів.

Нагадаємо: У ЄС з 1 липня офіційно почали діяти цифрові сертифікати COVID, що мають спростити поїздки у Європі.

Українська правда
Теми: Діякоронавірусвакцинація


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