Перші COVID-сертифікати з’явилися у "Дії"

У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від COVID – їх отримали люди, які записувалися на бета-тестування послуги.

Джерело: заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб у Facebook

Пряма мова Вискуба: "Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів.

Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесені даних.

На цьому тижні почнемо проходити самооцінку готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод".

Деталі: Над проектом працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, Євроделегації та міжнародних партнерів.

Нагадаємо: У ЄС з 1 липня офіційно почали діяти цифрові сертифікати COVID, що мають спростити поїздки у Європі.