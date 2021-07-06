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5 липня на передовій загинув майор Богдан Бродовський

Вівторок, 6 липня 2021, 00:55
5 липня на передовій загинув майор Богдан Бродовський

У понеділок, 5 липня, на Донбасі загинув майор Богдан  Бродовський, заступник начальника тилу логістики 93 ОМБр Холодний Яр.

Джерело: 93 ОМБр у Facebook

Дослівно: "Знову окупаційні війська вбили українського офіцера. Із глибоким сумом повідомляємо про загибель на передовій майора Бродовського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади…

Бойовики обстріляли позиції холодноярців, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям".

Деталі: Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року. Він служив у ЗСУ з 2002 року.

Нагадаємо: Окрім цього, 5 липня троє українських військових отримали поранення.

Українська правда

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Теми: ООСвійна
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