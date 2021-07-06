Філіппіни витягли чорну скриньку з військового літака, що зазнав аварії
Вівторок, 6 липня 2021, 06:16
Філіппіни витягли чорну скриньку з військового літака Lockheed C-130 , у результаті аварії якого загинули щонайменше 47 людей.
Джерело: військовий командувач Сіріліто Собеджана у Reuters
Деталі: Собеджана сказав, що бортовий самописець витягли в понеділок.
Він дасть можливість слідчим прослуховувати розмови пілотів і екіпажу до авіакатастрофи.
Передісторія:
- Філіппінський військовий літак Lockheed C-130 розбився в провінції Сулу. Він намагався приземлитися в аеропорту Джоло, але пролетів повз злітно-посадкову смугу, не приземлившись. Він не зміг набрати достатню потужність і висоту і розбився біля розташованого поруч Патікула.
- Літак перевозив військовослужбовців, які прямували для операції по боротьбі з повстанцями. На борту було 96 осіб, загинули щонайменше 47.