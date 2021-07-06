Філіппіни витягли чорну скриньку з військового літака, що зазнав аварії

Філіппіни витягли чорну скриньку з військового літака Lockheed C-130 , у результаті аварії якого загинули щонайменше 47 людей.

Джерело: військовий командувач Сіріліто Собеджана у Reuters

Деталі: Собеджана сказав, що бортовий самописець витягли в понеділок.

Він дасть можливість слідчим прослуховувати розмови пілотів і екіпажу до авіакатастрофи.

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