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Філіппіни витягли чорну скриньку з військового літака, що зазнав аварії

Вівторок, 6 липня 2021, 06:16

Філіппіни витягли чорну скриньку з військового літака Lockheed C-130 , у результаті аварії якого загинули щонайменше 47 людей.

Джерело: військовий командувач Сіріліто Собеджана у Reuters

Деталі: Собеджана сказав, що бортовий самописець витягли в понеділок.

Він дасть можливість слідчим прослуховувати розмови пілотів і екіпажу до авіакатастрофи.

Передісторія:

  • Філіппінський військовий літак Lockheed C-130 розбився в провінції Сулу. Він намагався приземлитися в аеропорту Джоло, але пролетів повз злітно-посадкову смугу, не приземлившись. Він не зміг набрати достатню потужність і висоту і розбився біля розташованого поруч Патікула.
  • Літак перевозив військовослужбовців, які прямували для операції по боротьбі з повстанцями. На борту було 96 осіб, загинули щонайменше 47.

Теми: авіаФіліппіни


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