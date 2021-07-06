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Рейтинг довіри очолює Зеленський, другою йде Тимошенко – соцопитування

Вівторок, 6 липня 2021, 11:53
Рейтинг довіри очолює Зеленський, другою йде Тимошенко – соцопитування

Рейтинг довіри до політиків очолює чинний глава держави Володимир Зеленський.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 30 червня – 3 липня 2021 року

Деталі: Довіряють Зеленському 46% опитаних, не довіряють – 52%.

 

На другому місці експрем’єр лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, якій довіряють 30%, а не довіряють – 68% респондентів.

Очільнику ПОЗЖ Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють – 58%.

П’ятому президенту України лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку  довіряють 24%, не довіряють – 75% опитаних.

Підсанкційному куму президента РФ Путіна Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 70%.

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють – 52%,  не чули про такого – 28%.

Водночас у нинішньому рейтингу не представлені ті, хто раніше, за іншими дослідженнями були основними конкурентами Зеленського: у березневому опитуванні "Рейтинга" на другому місці йшов мер Києва Віталій Кличко. У лютневому рейтингу соціологічної групи "Центр Разумкова" йшлося, що українці найбільше довіряють главі ВР Дмитру Разумкову та президенту Володимиру Зеленському.

 

ДодатковоОпитування проводилось з 30 червня по 3 липня методом телефонного інтерв'ю у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна, соціологи опитали 2500 українців віком від 18 років і старші. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Українська правда

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Теми: соціологіяЗеленський
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