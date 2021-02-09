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Українці найбільше довіряють Разумкову, після нього – Зеленський: опитування

Вівторок, 9 лютого 2021, 12:06

За результатами опитування соціологічної групи "Центр Разумкова", українці найбільше довіряють главі ВР Дмитру Разумкову та президенту Володимиру Зеленському, а найменше – міністру МВС Арсену Авакову.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова"

Деталі: За результатами дослідження центру Разумкова, частіше порівняно з іншими політиками українці висловлюють довіру главі Верховної Ради Дмитру Разумкову (йому довіряють 32% опитаних, не довіряють — 53%) та президенту Володимиру Зеленському (відповідно 26,5% і 65,5%).

Довіру нардепу "ОПЗЖ" Юрію Бойку висловили 22% опитаних (не довіряють йому 70%), п’ятому президенту Петру Порошенку — відповідно 19,5% і 75,5%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко — відповідно 19% і 75%, міністру МВС Арсену Авакову — відповідно 12% і 76%.

Найнижчий баланс довіри-недовіри, за результатами дослідження, у Авакова, прем’єра Дениса Шмигаля, та кума президента Росії Віктора Медведчука.

При цьому більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику.

 
 

Дослідження проводилося соцслужбою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Нагадаємо:

  • Разумкова часто запитують, чи планує він брати участь у президентських виборах. Нещодавно він вперше впритул приблизився до президента Володимира Зеленського у рейтингу довіри. Сам спікер поки що не відповів, чи буде балотуватися.
  • Разумкова називають головним суперником Зеленського, якщо президент надумає балотуватися на другий строк.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроЗеленськийопитуваннясоціологія


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