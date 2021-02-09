Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці найбільше довіряють Разумкову, після нього – Зеленський: опитування

Вівторок, 9 лютого 2021, 11:06
Українці найбільше довіряють Разумкову, після нього – Зеленський: опитування

За результатами опитування соціологічної групи "Центр Разумкова", українці найбільше довіряють главі ВР Дмитру Разумкову та президенту Володимиру Зеленському, а найменше – міністру МВС Арсену Авакову.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова"

Деталі: За результатами дослідження центру Разумкова, частіше порівняно з іншими політиками українці висловлюють довіру главі Верховної Ради Дмитру Разумкову (йому довіряють 32% опитаних, не довіряють — 53%) та президенту Володимиру Зеленському (відповідно 26,5% і 65,5%).

Довіру нардепу "ОПЗЖ" Юрію Бойку висловили 22% опитаних (не довіряють йому 70%), п’ятому президенту Петру Порошенку — відповідно 19,5% і 75,5%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко — відповідно 19% і 75%, міністру МВС Арсену Авакову — відповідно 12% і 76%.

Найнижчий баланс довіри-недовіри, за результатами дослідження, у Авакова, прем’єра Дениса Шмигаля, та кума президента Росії Віктора Медведчука.

При цьому більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику.

 
 

Дослідження проводилося соцслужбою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Одним із засновників центру Разумкова в 1994 році був батько Дмитра Разумкова Олександр. 

Читайте також: Разумков опублікував пафосне відео про початок роботи Ради

Нагадаємо:

  • Разумкова часто запитують, чи планує він брати участь у президентських виборах. Нещодавно він вперше впритул приблизився до президента Володимира Зеленського у рейтингу довіри. Сам спікер поки що не відповів, чи буде балотуватися.
  • Разумкова називають головним суперником Зеленського, якщо президент надумає балотуватися на другий строк.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроЗеленськийопитуваннясоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
Усі новини...
Реклама: