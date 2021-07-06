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У Росії знову антирекорд за смертями від COVID

Вівторок, 6 липня 2021, 12:10

У Росії за добу зафіксували 737 смертей від коронавірусу – це рекордне для РФ значення з початку пандемії

Джерело: "Медуза"

Деталі: За добу в Росії виявили 23 378 випадків захворювання COVID-19.

Усього з початку пандемії в РФ виявлено 5 658 672 особи із коронавірусною хворобою.

За весь період епідемії в Росії від коронавірусу померли 139 316 осіб.

 

Нагадаємо: В останні тижні в Росії фіксують сумні "рекорди" за смертністю від COVID-19, незважаючи на наявність трьох-чотирьох вітчизняних вакцин. За добу 1 липня в РФ померли від коронавірусу 679 осіб, за добу 2 липня – 697 осіб.

У країні зафіксовано небезпечні штами коронавірусу "Дельта" і "Дельта плюс".

Теми: РосіяCovid-2019коронавірусепідемія


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